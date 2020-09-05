محمد بن مسعود - الدمام - بتنظيم الجامعة الملكية المغربية.. وشهدت مشاركة أولى للاعبات اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في البطولة العربية الافتراضية الأولى (للبومسي) التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو التي انطلقت في 25 أغسطس وتختتم غداً في الـ 6 من سبتمبر الجاري .

وحقق الأخضر ‏3 ميداليات "فضيتين وبرونزية "، حيث حقق اللاعب محمد العباس فضية فئة تحت 40 عامًا، ونال سلمان البناي فضية البومسي الحر فوق 17 عاماً، وجاءت البرونزية عن طريق زهير أبو الرحي لفئة تحت 50 عامًا.

ومثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون: الحسن آل هنيدي ومهدي سليم وجعفر المصطفى ومحمد العباس وسلمان البناي بإشراف من الكابتن زهير أبو الرحي .

وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للبومسي للإناث بتواجد اللاعبات نورة التميمي ورهف الجوهي وأروى حسن تحت إشراف المدربة فاطمة حموا. منطقة المرفقات

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 05:11 PM Advertisements بتنظيم الجامعة الملكية المغربية.. وشهدت مشاركة أولى للاعبات 3 ميداليات للأخضر السعودي للتايكوندو في البطولة العربية الافتراضية 3 ميداليات للأخضر السعودي للتايكوندو في البطولة العربية الافتراضية اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في البطولة العربية الافتراضية الأولى (للبومسي) التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو التي انطلقت في 25 أغسطس وتختتم غداً في الـ 6 من سبتمبر الجاري .

وحقق الأخضر ‏3 ميداليات "فضيتين وبرونزية "، حيث حقق اللاعب محمد العباس فضية فئة تحت 40 عامًا، ونال سلمان البناي فضية البومسي الحر فوق 17 عاماً، وجاءت البرونزية عن طريق زهير أبو الرحي لفئة تحت 50 عامًا.

ومثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون: الحسن آل هنيدي ومهدي سليم وجعفر المصطفى ومحمد العباس وسلمان البناي بإشراف من الكابتن زهير أبو الرحي .

وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للبومسي للإناث بتواجد اللاعبات نورة التميمي ورهف الجوهي وأروى حسن تحت إشراف المدربة فاطمة حموا. منطقة المرفقات

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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