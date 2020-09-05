شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: التصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به يعتبر مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجمارك أن التصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به والتي تكون مطابقة لواقع البضاعة يعتبر مخالفة لأحكام قانون الجمارك الموحد. أوضحت الجمارك أن التصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به والتي تكون مطابقة لواقع البضاعة يعتبر مخالفة لأحكام قانون الجمارك الموحد. وأشارت الجمارك أن ذلك يعّرضك للغرامات النظامية بالإضافة إلى دفع الرسوم الجمركية والضرائب الواجبة. وأكدت الجمارك أنه في حال دفع رسوم جمركية عن البضائع المسوردة بنسبة رسوم أقل من النسبة الواجبة يجب التقديم لبرنامج التصحيح الذاتي..

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