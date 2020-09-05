شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الشريف " يوضح علامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي الأبناء للمخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الخبير الدولي بالأمم المتحدة وعضو الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات، عبد الإله الشريف، عن علامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي الأبناء للمخدرات.

وأشار الشريف خلال حواره في برنامج " في أسبوع " إلى العلامات المتعلقة بالمتعاطي نفسه، ومنها تغير المزاج والعدوانية والبقاء خارج البيت لأوقات متأخرة وضعف التحصيل الدراسي، الشك في أخواته وأصدقائه، الهلاوس السمعية والبصرية.

ولفت الشريف إلى بعض العلامات التي يمكن ملاحظتها في سيارة المتعاطي، أبرزها الملاعق المحروقة أو ورق لف السجائر وغيرها، داعيا إلى الإسراع في التعامل مع الحالة واستشارة المراكز المتخصصة في علاج الإدمان.