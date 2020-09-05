شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعددية ممطرة في 4 مناطق بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس في المملكة غدًا الأحد، محذرة من استمرار تقلب حالة الطقس.
وتوقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقعت نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة .
كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعددية ممطرة في 4 مناطق بالمملكة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.