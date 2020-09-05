شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعددية ممطرة في 4 مناطق بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس في المملكة غدًا الأحد، محذرة من استمرار تقلب حالة الطقس.

وتوقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة .