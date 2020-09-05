شكرا لمتابعة خبر عن 3 حالات يجوز فيها الحصول على سيارة بديلة مؤقتة من الوكيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر قانونية عن الحالات التى يجوز للفرد الحصول على سيارة بديلة مؤقتة من الوكيل.

وتتمثل هذه الحالات في عدم استلام قطع الغيار أكثر من 14 يوم، والتأخير عن الموعد المتفق عليه لأعمال الصيانة

ويجوز أيضا الحصول على سيارة بديلة في حال تعذر الانتفاع من السيارة لخلل مشمول بالضمان، وتكون السيارة البديلة من نفس فئة السيارة التى يمتلكها الفرد أو تعويض مالي يتم حسابه بقسمة قيمة سيارتك على400 عن كل يوم تأخير.