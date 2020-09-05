نصائح يجب اتباعها ‏عند الدخول من طريق فرعي لآخر رئيسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند الدخول من طريق فرعي لطريق آخر رئيسي.
وأوضحت إدارة المرور، أنه عند الدخول إلى طريق رئيسي يجب اتباع عدة خطوات وهي:
- القيادة بسرعة الطريق الرئيسي.
- إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة.
- التأكد من خلو المسار قبل الدخول.
- إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.
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