شكرا لمتابعة خبر عن جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن مدينة جدة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بـ 65 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 791 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 319,932 حالة، فضلًا عن تسجيل 779 حالة تعافي، و34 حالة وفاة.