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شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية نادرة لبعض أبناء الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صور تاريخية نادرة عن بعض أبناء الملك عبدالعزيز - رحمه الله -،كما وردت في كتاب بشير العدالة الذي يتحدث عن سيرة الملك المؤسس .
وأظهرت الصور الأمير عبد المحسن ، والأمير منصور ، والأمير طلال ، والأمير ممدوح ، والأمير ثامر ، والأمير مشهور ، والأمير عبد الإله ، والأمير عبد المجيد بن عبد العزيز .
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