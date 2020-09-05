شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية نادرة لبعض أبناء الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت صور تاريخية نادرة عن بعض أبناء الملك عبدالعزيز - رحمه الله -،كما وردت في كتاب بشير العدالة الذي يتحدث عن سيرة الملك المؤسس .

وأظهرت الصور الأمير عبد المحسن ، والأمير منصور ، والأمير طلال ، والأمير ممدوح ، والأمير ثامر ، والأمير مشهور ، والأمير عبد الإله ، والأمير عبد المجيد بن عبد العزيز .

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