شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يرصد منتج غذائي مصنوع من زيوت مهدرجة ممنوع استخدامها جزئياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن عثوره على منتج غذائي عبارة عن بسكويت مصنوع من عدة مكونات من بينها زيوت مهدرجة ممنوع استخدامها جزئياً.

وصور الموطن غلاف البكسويت الذى يتضمن مكونات تصنيعه، فيما بادرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في التعليق على الواقعة.

وأكدت الهيئة إنها تُطبق اللائحة الفنية السعودية الخاصة بالدهون المتحولة، والتي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً، وذلك على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري.