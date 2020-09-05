شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يوجه بتكريم المعلم الذي جاب جبال جازان لتدريب الطلاب على منصة "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مدير تعليم منطقة جازان بتكريم المعلم الذي سلطت " صدى " الضوء عليه أثناء زيارته عدد من الطلاب بالمناطق الجبلية لتعليمهم كيفية الدخول على منصة " مدرستي " والتعامل معها .
جاء ذلك تفاعلاً مع المعلم كقدوة يُحتذى بها في الحرص على تعليم الطلاب والإهتمام بدروسهم في تلك المرحلة الدراسية الإستثنائية .
وكانت " صدى " قد نشرت صور المعلم الذي تخطى وعورة الجبال وجلس مع الطلاب الصغار بصدر رحب يشرح لهم كيفية التعامل مع المنصة وتلقي الواجبات .
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