شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يوجه بتكريم المعلم الذي جاب جبال جازان لتدريب الطلاب على منصة "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مدير تعليم منطقة جازان بتكريم المعلم الذي سلطت " صدى " الضوء عليه أثناء زيارته عدد من الطلاب بالمناطق الجبلية لتعليمهم كيفية الدخول على منصة " مدرستي " والتعامل معها .

جاء ذلك تفاعلاً مع المعلم كقدوة يُحتذى بها في الحرص على تعليم الطلاب والإهتمام بدروسهم في تلك المرحلة الدراسية الإستثنائية .

وكانت " صدى " قد نشرت صور المعلم الذي تخطى وعورة الجبال وجلس مع الطلاب الصغار بصدر رحب يشرح لهم كيفية التعامل مع المنصة وتلقي الواجبات .

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