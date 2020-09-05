صورة قديمة للمسجد النبوي الشريف قبل 37 عاما

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثقت صورة قديمة المسجد النبوي قبل 37 عاما، حيث التُقطت الصورة عام 1405هـ. وثقت صورة قديمة المسجد النبوي قبل 37 عاما، حيث التُقطت الصورة عام 1405هـ. ويظهر في أسفل الصورة بقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة من العهد النبوي حتى يومنا هذا.

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