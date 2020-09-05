شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للمسجد النبوي الشريف قبل 37 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):وثقت صورة قديمة المسجد النبوي قبل 37 عاما، حيث التُقطت الصورة عام 1405هـ.
ويظهر في أسفل الصورة بقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة من العهد النبوي حتى يومنا هذا.
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