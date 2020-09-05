أخبار السعودية اليوم.. توقعات بأمطار رعدية في 5 مناطق.. و«تقويم التعليم» يضع شرطًا لدخول اختبار قدرات الجامعيين

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 5 سبتمبر 2020م؛ حيث تتيح هيئة التخصصات الصحية لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر «ممارس بلس»، «تقويم التعليم» يضع شرطًا لدخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة، وأمطار رعدية اليوم في 5 مناطق.

هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر «ممارس بلس»

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تطوير خدمة التقديم على اختبار رخصة الممارسة المهنية إلكترونيًا، وذلك لتكون عبر نظام ممارس بلس بدلًا عن الطريقة السابقة التي تتم عبر نموذج التقديم في موقع الهيئة الرسمي.

«تقويم التعليم» يضع شرطًا لدخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة، لكن بشرط الانتهاء من الاختبار الأول.

الشيخ السلمي: الأب غير ملزم بالإنفاق على أبنائه الكبار

أوضح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم عدم إنفاق الأب على أبنائه، مشيرًا إلى التفرقة بين حالتين: الأبناء الصغار والأبناء البالغين القادرين على العمل والكسب.

«مدني مكة» يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية خلال الساعات القادمة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

متى يمكن للمتعافين من كورونا التواصل مع الآخرين؟.. الصحة تجيب

حددت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، المدة التي يمكن للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد التواصل مع الآخرين بعدها.

عمرها 85 عامًا.. صورة توثق قصر الملك عبد العزيز بالرياض

وثقت صورة يعود تاريخها إلى 85 عامًا، لجزءٍ من قصر الملك عبد العزيز في البديعة بـالرياض.

الأرصاد: أمطار رعدية اليوم في 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة طقس اليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة (فيما تتكون تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم، حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.

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قبل بيعه في السوق المركزي بتبوك.. مصادرة وإتلاف 2 طن بصل

أعلنت أمانة منطقة تبوك، أنها صادرت وأتلفت 2 طن بصل إضافة إلى خضراوات أخرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الصحة: 4 خطوات للتعامل مع انخفاض درجة حرارة الأطفال

أوضحت وزارة الصحة، أربع خطوات يجب تنفيذها عند انخفاض حرارة الطفل عن المعدل المتعارف عليه وهو (35) مئوية فأقل.

كيف تسترد مبالغ متبقية من الهيئة العامة للزكاة والدخل؟

حدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، آلية طلب استرداد أي مبالغ تزيد عن التزامات المكلفين المالية تجاه الهيئة.

«حساب المواطن» يوضح موقف أبناء الزوج الأول من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن موقف أبناء الزوج الأول الخاضعين لحضانة الأم من الدعم المقدم للمستفيدين.

المرور يتفاعل مع تغيير بمركبة دون مستند نظامي

تفاعل «المرور السعودي» مع شكوى وردته بشأن تغيير أحد أصحاب المركبات لونها من دون مستند نظامي.

أكثر من 300 مقلع عن التدخين بحفر الباطن ورصد 29 مخالفة

قدَّمت صحة حفر الباطن، ممثلة في برنامج مكافحة التدخين، خدماتها العلاجية لـ3.129 مستفيد لعام 1441 هـ، حيث بلغ عدد مراجعي عيادات التدخين الموزعة في المنشآت الصحية والبالغ عددها 12 عيادة 2326 مراجعًا، ووصل عدد المقلعين عن التدخين307 أشخاص.

«أمن الطرق» تجدد التنبيه على قائدي المركبات بضوابط الانتقال إلى المسار المخصص للخروج

شددت القوات الخاصة لأمن الطرق على ضرورة مراعاة ضوابط الانتقال إلى المسار المخصص للخروج.

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