بمشاركة 100 عارض.. أمير الباحة يفتتح مهرجان الرمان الاثنين المقبل

يشمل متاجر إلكترونية ومعرضًا للزراعة والأسر المنتجة
يطلق أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الاثنين، فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة بمنطقة الباحة، الذي تنظمه جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة، وذلك أمام مقر الجمعية بمفرق بيدة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمي للمهرجان، إبراهيم بن سعيد بخروش، إنَّ أكثر من ١٠٠ عارض للرمان يشاركون في المهرجان، إلى جانب عشرات الأركان الأخرى للشباب المنتجين للعصائر الطبيعية والمشتقات الأخرى ومشاركات فرع وزارة الزراعة والإدارة العامة للزراعة العضوية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الباحة والأمانة والجمعية وصندوق التنمية الزراعية.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أنَّ فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى مسار سياحي يبدأ من بلجرشي مرورًا بالباحة ومزارع الرمان بوادي بيدة وقرية الأطاولة التراثية والمهرجان، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية ومعرض للزراعة قديمًا والأسر المنتجة.
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