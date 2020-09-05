تشمل إعطاء الإشارة المناسبة

أوضح المرور السعودي أربع خطوات يجب على قائد المركبة اتباعها عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي. وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- أنَّه لدخول إلى الطرق الرئيسية بشكل آمن يتبع التالي: ـ القيادة بسرعة الطريق السريع. ـ إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة. Advertisements ـ التأكد من خلو المسار قبل الدخول. ـ إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي. اقرأ أيضًا: «أمن الطرق» تجدد التنبيه على قائدي المركبات بضوابط الانتقال إلى المسار المخصص للخروج

«المرور» يجدِّد التذكير بطريقة استخراج واستلام رخصة السير إلكترونيًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: 4 خطوات للانتقال من الطريق الفرعي للرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.