32 متطوعًا يطورون مزرعة نخيل بعسير عمرها 60 عامًا

أعاد 32 متطوعًا تطوير مزرعة نخيل مضى على إنشائها 60 عامًا بمركز الحازمي التابع لمحافظة بيشة بمنطقة عسير؛ وذلك تحت مظلة مشروع (نشامى الحي) الذي أطلقه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وذكرت إمارة عسير، في بيان لها نشرته عبر تويتر، أن المتطوعين نفذوا عددًا من الفرص المتاحة ضمن المشروع، وهي «ممر السعادة» و«نأكل ما نزرع» و«الشامخات»، فيما تم استحداث عدد من الأصناف لزراعتها في المزرعة، كالليمون والرمان والجوافة، بالإضافة إلى 100 نخلة تحتضنها المزرعة.

وأشار البيان إلى أن العمل لا يزال جاريًا حتى الآن بتنفيذ عدد من فرص النشامى؛ وذلك تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الحازمي، وبالشراكة مع الجهات الحكومية وعدد من أهالي المركز.

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كما قام الفريق الإعلامي لمشروع النشامى بزيارة المزرعة لرصد وتوثيق مشاركة المتطوعين في المزرعة. وتصب هذه المشاريع في صلب استراتيجية نشامى الحي.

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