السفارة السعودية باليابان تحذر المواطنين من إعصار هايشين

وجَّهت السفارة السعودية في اليابان، تحذيرًا للطلبة والمقيمين من إعصار (هايشين Haishen) المتوقع أن يمر باليابان غدًا الأحد.

وذكرت السفارة، عبر حسابها على تويتر، أنه «نظرًا إلى التحذيرات التي تفيد بمرور إعصار Haishen غدًا الأحد، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية».

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وطالبت السفارة، في حال حدوث أي طارئ، بالتواصل معها عبر الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242).

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