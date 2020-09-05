متى يمكن للمتعافين من كورونا التواصل مع الآخرين؟.. الصحة تجيب

حددت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، المدة التي يمكن للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد التواصل مع الآخرين بعدها.

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي، إنَّه يجب الالتزام بالعزل المنزلي حتى الشعور بالتحسن وإتمام كامل مدة العزل وهي 10 أيام بشرط أن تكون آخر 3 أيام خالية من الأعراض.

وأوضحت وزارة الصحة في إطار حملة «عش بصحة» أنّه يمكن خروج المتعافين من كورونا بعد ذلك مع الحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والنظافة الشخصية.

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وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 319141.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 295063. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4015 حالة، فيما تمَّ تسجيل 33 حالة وفاة، و1099 حالة تعافٍ، خلال يوم الخميس. وفقا لوزارة الصحة.

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