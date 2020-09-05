«مدني مكة» يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية خلال الساعات القادمة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏‎وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إنَّ الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدّي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، على كل من المحافظات التالية «الطائف، ميسان، العرضيات وأضم»، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

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وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط التالي اضغط هنا.

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