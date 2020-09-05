السعودية اليوم / تعليم تبوك يواصل الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة لتعزيز جهود القيادات المدرسية



تبوك 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري باستمرار الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة لتعزيز جهود القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والتأكد من اكتمال الجاهزية والمعالجة الفورية لأي مشكلات أو معوقات ومتابعة إدخال الجدول في منصة مدرستي، وإنشاء الفصول الافتراضية، وتفعيل الفصول الافتراضية، واكتمال توزيع الكتب على الطلاب، وتقديم التقارير الإلكترونية يوميًا من المعلمين كافة لقائد المدرسة، ورفع التقارير لإدارة الإشراف ومكاتب التعليم يوميًا، وتفعيل دور المرشدين والمرشدات في متابعة غياب الطلاب والطالبات وتأديتهم التكليفات والواجبات والتواصل الفعال مع أولياء الأمور.

من جهة ثانية اطلع مدير تعليم تبوك مع ختام أسبوع التهيئة المنصرم على جهود المدارس لتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب عبر برامج الدعم الإلكتروني، وتنفيذ البرامج الموجّهة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور على منصة مدرستي، وذلك خلال زياراته الميدانية لعدد من المدارس، ومتابعة نسب الإنجاز في منصة مدرستي لعمليات التسجيل والتدريب والتهيئة للمنصة، من خلال استعراض نتائج الزيارات الإشرافية التي نفذها أكثر من 500 مشرف ومشرفة للمدارس، وما رصدته الجولات الإشرافية من ملاحظات ومعوقات والأساليب المتخذة لمعالجتها، حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب والطالبات والقادة والقائدات في المدارس من تفعيل منصة مدرستي.

وتابع مدير التعليم عبر عدد من اللقاءات جهود مكاتب التعليم في كل من محافظات حقل و تيماء، وضباء، والوجه وأملج ، مثمنًا حرص مديري مكاتب التعليم في إدارة تعليم تبوك في تنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي.

وأكد مدير تعليم تبوك أنّ جهود التهيئة للتعليم عن بعد بمدارس المنطقة هي امتداد لما توليه القيادة الحكيمة من عناية بالمجتمع التعليمي، وما تبذله وزارة التعليم من جهود مستمرة خلال اللقاءات الدورية بمديري التعليم، لمتابعة التقارير ومؤشرات الأداء، وبرامج التهيئة في منصة مدرستي على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارات وحرصها على تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور، بما يضمن نجاح رحلة التعليم عن بعد للأبناء الطلاب والطالبات بتكاتف وتعاون المجتمع التعليمي.

// انتهى //

16:34ت م

0090





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم تبوك يواصل الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة لتعزيز جهود القيادات المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.