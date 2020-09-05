السعودية اليوم / مصر تعرب عن تضامنها مع السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات



القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان ووقوفها جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عددٍ من المواطنين وتدمير المنازل.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، استعداد مصر الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالاً بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، مُعربةً عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان.

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16:08ت م

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