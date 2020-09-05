السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تحصل على اعتماد هيئة التخصصات الصحية كجهة تطوير مهني



حفر الباطن 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

حصلت جامعة حفر الباطن على الاعتماد في التطوير المهني المستمر لأنشطة التعليم الطبي من الهيئة

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن هذا الاعتماد يعد إنجازًا نوعيًا تحققه الجامعة يعود بالفائدة على جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات وأفراد المجتمع في المجال الصحي، مبينًا أن الجامعة ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية ستطرح قريبًا دورات التعليم الطبي المستمر، بجانب تفعيل البرامج النوعية بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

// انتهى //

15:46ت م

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حفر الباطن 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسحصلت جامعة حفر الباطن على الاعتماد في التطوير المهني المستمر لأنشطة التعليم الطبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استكمال شروط ومعايير جهات التطوير المهني ونتائج التقييم.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن هذا الاعتماد يعد إنجازًا نوعيًا تحققه الجامعة يعود بالفائدة على جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات وأفراد المجتمع في المجال الصحي، مبينًا أن الجامعة ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية ستطرح قريبًا دورات التعليم الطبي المستمر، بجانب تفعيل البرامج النوعية بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //15:46ت م0062

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