السعودية اليوم / جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد



بريدة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

اختتمت جامعة القصيم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة .

ويهدف البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس الجدد الذي حضره 74 عضو هيئة تدريس من الجنسين، إلى تزويدهم بأهم البرامج والمهارات التي تساعدهم على تخطيط وتصميم المواقف التعليمية المختلفة خلال أداء مهام وظائفهم، ومن هذه المهارات سبل تزويد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالمهارات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام على اختلافها.

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15:41ت م

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