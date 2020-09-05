السعودية اليوم / تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو



واغادوغو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في بوركينافاسو عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو قد بلغ 1397 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 شخصًا.

// انتهى //

15:38ت م

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واغادوغو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في بوركينافاسو عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو قد بلغ 1397 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 شخصًا.// انتهى //15:38ت م0059

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