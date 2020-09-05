طقس السعودية.. تنبيه بهطول أمطار على منطقة جازان

السبت 5 سبتمبر 2020

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، وتساقط البرد وجريان السيول ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، واحد المسارحة ، وبيش ، صامطة ، والداير بني مالك، والدرب ، و الريث ، و فيفا، وهروب ، والحرث ، والطوال ، والعيدابي ، وضمد ، وفرسان ، والطرق السريعة المناطق المفتوحة بالمنطقة.

