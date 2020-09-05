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السعودية تسجل أدنى معدل إصابات بكورونا منذ أشهر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 5 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 791 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 319.932 حالة.

 

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بسبب ، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية 4.049 حالة.

 

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة 295.842 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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