شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتكريمه.. معلم يذهب لطلابه لتدريبهم على «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
حيث وثقت مجموعة من الصور، قيام معلم في جازان، بالذهاب إلى طلابه في منازلهم في المناطق الجبلية لمساعتهم في الدخول على منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد.
وكان المعلم يتواصل مع أولياء الأمور والطلاب لتدريبهم على الدخول على منصة مدرستي والتسهيل عليهم في توضيح آليات التواصل مع المدرسة والمعلم من خلال المنصة والاجابة على كافة استفساراتهم .
وكانت وزارة التعليم قد قررت استئناف الدراسة للعام الحالي عن بعد، لفترة سبعة أسابيع في ظل استمرار جائحة كورونا وذلك عبر منصة مدرستي والتي تقدم للتعليم الإلكتروني العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين للوصول إلى تجربة تعليم عن بُعد تحاكي قدر الإمكان التعليم في المدارس.
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