بالخطوات طريقة إضافة الأبناء إلى منصة مدرستي عبر توكلنا وكيفية تسجيل الابناء بالخارج

منذ استئناف الدراسة عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1442هـ ، وذلك لمدة 7 أسابيع الأولى من الفصل الدرسي الأول، بسبب جائحة كورونا، تتواصل عملية تسجيل الأبناء في تطبيق توكلنا للحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي، وقد أعاد تطبيق توكلنا غير مرة التذكير بطريقة وخطوات تسجيل الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا، وطريقة الدخول للمنصة من خلال التطبيق، كما أوضح موقف الطلبة خارج المملكة الذين يواجهون صعوبة في التسجيل بالمنصة عبر التطبيق أيضًا.

منصة مدرستي عبر توكلنا

خطوات وطريقة إضافة الأبناء إلى منصة مدرستي عبر توكلنا

ردًا على عدد من استفسارات وردت من بعض المواطنين اعاد التذكير بطريقة وخطوات إضافة الأبناء في منصة مدرستي والتي تتم وفق الخطوات التالية

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تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

النقر على أيقونة ( حسابي ).

النقر على أيقونة (الأفراد و المكفولين).

اختيار إضافة الأبناء.

وفي حال واجهت المستخدم مشكلة في الوصول إلى المنصة عبر التطبيق ( مثل عدم ظهور أيقونة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا يجب القيام بما يلي:

التأكد من إضافة التابعين في تطبيق توكلنا.

وبعد إضافة التابعين، ولم تظهر المنصة ، يجب التواصل مع الدعم الفني في مدرستي.

خطوات الدخول إلى منصة مدرستي عبر توكلنا

وتتمثل طريقة الدخول إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا بالخطوات التالية:

بداية يجب تحميل تطبيق توكلنا، أو تحديثه إذا منزلًا كان سابقًا على جهازك.

في تبويب حسابي، الدخول إلى بيانات المنصة.

في البيانات يوجد اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين، قم باختيار اسم المستخدم المراد الحصول له على كلمة سر.

اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

تسجيل الأبناء المتواجدين خارج المملكة

واجه بعض الطلبة المتواجدين خارج المملكة مشكلة في التسجيل عبر توكلنا مما دعا احد المواطنين من المتواجدين في الخارج للاستفسار بقوله: ” متواجد خارج المملكة ولم أسجل بتوكلنا والآن لا أستطيع التسجيل !!! يعطيني رقم السجل أو تاريخ الميلاد غير صحيح ما الحل لاستخراج حسابات منصة مدرستي ؟” واوضح التطبيق برده على هذا الاستفسار بقوله : ” إن توكلنا يخدم المواطنين والخليجيين والمقيمين والزائرين داخل المملكة وليس خارجها”.