شكرا لقرائتكم السعودية تسجل791 إصابة جديدة ووفاة 34 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 34 وفاة و791 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 779.
وسجلت جدة 65 إصابة جديدة، والمدينة 64، والدمام 46، والرياض 38.
هذا وبلغت الحالات النشطة 2041، وإجمالي الوفيات وصل إلى 1470.
كما بلغ إجمالي الحالات 319932، تعافى منها 295842، وبلغت الوفيات 4049.
وذكر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق، "أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية".
وشدد على أن "العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة".
كما أكد أن مواصلة انخفاض مؤشر عدد الإصابات في السعودية بفيروس كورونا، يؤكد استمرار الاحترازات التي يقوم بها السكان في البلاد في ظل برتوكولات الحماية التي تطبقها الجهات المعنية في السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وشدد على أن الاحترازات الصحية المطبقة في السعودية مستمرة، بغض النظر عن عودة موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مواصلة المجتمع لأداء مسؤولياته في مواصلة تطبيق الاحترازات.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السعودية تسجل791 إصابة جديدة ووفاة 34 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.