محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة. وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد. 05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 03:50 PM Advertisements "الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة بمكة "الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة بمكة صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة. وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد. الكلمات المفتاحية ، "الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة بمكة ،

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