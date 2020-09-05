محمد بن مسعود - الدمام - ضخ 1.617.609 لترات للخزانات من 1 إلى 31 أغسطس 2020 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 03:25 PM ضخ 1.617.609 لترات للخزانات من 1 إلى 31 أغسطس 2020 Advertisements "إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية "إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً. الكلمات المفتاحية ، "إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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