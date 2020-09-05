شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على مكة حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، محافظات الطائف ، واضم ، والعرضيات وميسان , والأجزاء المجاورة لها .

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.