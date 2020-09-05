شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 آلاف طن من النفايات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
رصدت أمانة الشرقية 9 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و "7" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتطهير وتعقيم "899" موقعاً، بمشاركة "471" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام "151354" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.
كما تم رفع "7406" أطنان من النفايات، وإزالة "3443" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "8897" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
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