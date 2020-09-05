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اندلاع حريق في رافعة متحركة بأحد موانئ الكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت مؤسسة الموانئ في الكويت اندلاع حريق صباح اليوم السبت في رافعة متحركة تابعة لإحدى شركات المناولة أثناء تفريغ صلبوخ على الرصيف السابع في ميناء الشعيبة، حيث تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية.
تفاصيل حريق الرافعة
وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه فور اندلاع الحريق أبلغت إدارة العمليات البحرية مركز الإطفاء الموجود في الميناء الذي تعامل مع الحريق بالسرعة اللازمة
وأكد الشيخ يوسف العبدالله السيطرة التامة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو التأثير على سير العمل في الميناء.
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