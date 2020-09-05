- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رصد بسكويت يتضمن الزيوت المهدرجة والغذاء والدواء تعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رصد بسكويت يتضمن الزيوت المهدرجة والغذاء والدواء تعلق
متابعات الخليج 365 - الرياض
بالرغم من وقف استخدام الزيوت المهدرجة في كافة المنتجات الغذائية التي يستهلكها الإنسان؛ رصد أحد المواطنين نوعاً من البسكويت يتضمن زيوتاً مهدرجة في قائمة المكونات.
وتعليقاً على ذلك قالت هيئة الغذاء والدواء إنها تُطبق اللائحة الفنية السعودية لـ”الدهون المتحولة” التي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً، وذلك على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري.
منع استخدام الزيوت المهدرجة
يذكر أنه اعتباراً من يوم 1/1/2020م بدأت تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة)، التي نصت على منع استخدام هذه الزيوت في الصناعات الغذائية.
وبحسب اللائحة، يُمنع مستوردو ومصنعو الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وستتخذ “الهيئة” الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك عقب انقضاء المهلة التي منحتها للمستوردين والمصنعين منذ أكثر من عام.
استثناء المهدرجة كلياً
وتطبّق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء المهدرجة كلياً، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية (من الأغذية ذات المصادر الحيوانية).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رصد بسكويت يتضمن الزيوت المهدرجة والغذاء والدواء تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.