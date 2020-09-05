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900 طالب مستجد سجلوا على بلاك بورد جامعة نجران
متابعات الخليج 365 - واس
شهد برنامج جامعة نجران التدريبي، الذي أطلقته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للمستجدين والمستجدات حضور عدد كبير في جميع كليات الجامعة وفروعها في شرورة ويدمة، بعد أن استمر أربعة أيام وشمل ١٠ برامج تدريبية، وذلك للتعريف الشامل بكيفية التعامل مع البلاك بورد.
بلاك بورد جامعة نجران
وتضمن البرنامج التدريبي الدخول إلى البلاك بورد، وتفعيل الإيميل الجامعي، وكذلك كيفية الدخول إلى المقررات وتنزيل المحاضرات، إضافة إلى تنزيل ورفع الواجبات.
كما تضمن الدخول إلى المنتديات، والتفاعل في الفصول الافتراضية، إضافة إلى كيفية الوصول للمحاضرات المسجلة، وأداء الاختبارات، إلى جانب استعراض الإعلانات وتحميل تطبيق بلاك بورد.
تقنيات التعليم عن بعد
وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب أن البرنامج استفاد منه 942 من طلاب وطالبات الجامعة المستجدين والمستجدات في جميع كليات الجامعة وفروعها، مشيراً إلى أن العمادة حرصت على تعريفهم بجميع الأنظمة الإلكترونية التي تخدم مسيرتهم التعليمية في ظل التحول الإلكتروني للتعليم عن بُعد نتيجة الأوضاع الراهنة المتعلقة بجائحة “كورونا”.
وبين أن العمادة هيأت جميع خدماتها الإلكترونية لخدمة الطلاب من خلال تكثيف برامجها التدريبية والدعم الفني لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات بما يضمن لهم نجاح سير العملية التعليمية.
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