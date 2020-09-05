هل يمكن تسجيل أبناء المواطنين بالخارج في تطبيق توكلنا ؟

2020-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل عملية تسجيل الأبناء في تطبيق توكلنا للحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي بالتزامن مع استئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا

وتتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة ( حسابي ).

انقر على أيقونة (الأفراد و المكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

مشكلة المواطنين في الخارج

وتلقى التطبيق سؤالاً من مواطن متواجد خارج المملكة قال فيه :” متواجد خارج المملكة ولم أسجل بتوكلنا والآن لا أستطيع التسجيل !!! يعطيني رقم السجل أو تاريخ الميلاد غير صحيح ما الحل لاستخراج حسابات منصة مدرستي ؟” ورد التطبيق بالقول إن توكلنا يخدم المواطنين والخليجيين والمقيمين والزائرين داخل المملكة وليس خارجها.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

ذات صلة :

شارك الخبر







