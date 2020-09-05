السعودية | صور تلفت الأنظار.. سلاحف رملية وسمكة قرش على شواطئ ينبع

شكرا لقرائتكم صور تلفت الأنظار.. سلاحف رملية وسمكة قرش على شواطئ ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ممارسة النحت على الرمل تبقى قليلة في الوسط الفني التشكيلي السعودي، إلا أن فنانين تشكيليين وضعا بصمتهما على شواطئ ينبع الصناعية، حيث قاما بنحت سلاحف رملية، وسمكة قرش كبيرة، تفاعلاً مع شعار السياحة "تنفس روح السعودية"، في مشاهد جذبت مرتادي الشاطئ ليتسابق الكثيرون في خطف الصور والتغريد بها إعجاباً.

الفنانان عبدالله الحربي وبندر البيشي، اللذان يجيدان النحت على الخشب والجبس، ليدخلا عالم النحت على الرمال مؤخراً، تحدثا إلى "العربية.نت" بقولهما: إن الفكرة جاءت بعد أن شاهدنا مقطعا للسلاحف، فقررنا أن نحولها إلى عمل شاطئي عبر فن النحت على الرمال، وتم البدء بنحت السلاحف الكبيرة، ليستغرق العمل أكثر من أسبوعين بواقع ٨ ساعات يومياً.

كما أوضح عبدالله: "لم نسمح للزوار بالمشاركة، واكتفينا منهم بالتشجيع ورفع المعنويات والتصوير، لأن النحت فن لا يتقنه إلا من يعشقه".

في حين أضاف بندر أن "أكثر الصعوبات التي واجهتنا هي الرياح الشديدة، والخوف من العبث بالمنحوتات، في الوقت نفسه وجدنا الدعم الكبير من رواد الشاطئ، ومن الإعلاميين ونشر رسالتنا على نطاق واسع، كما ونتمنى من هيئة الرياضة دعم الشباب لممارسة هذا النوع من الفن، وإيجاد أماكن مخصصة لها".