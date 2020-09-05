، أمانة الشرقية تنفذ 500 جولة رقابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت أكثر من 7 آلاف طن نفايات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس "498" جولة رقابية، تَبِعتها "3" جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد "9" مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و"7" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتطهير وتعقيم "899" موقعاً، بمشاركة "471" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام "151354" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع "7406" أطنان من النفايات، وإزالة "3443" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "8897" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وقد استقبل مركز البلاغات "301" بلاغ تنوعت ما بين أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

واستقبل "33" بلاغاً عن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، تضمنت عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون معها وتطبيق التعليمات والأنظمة البلدية، عبر مركز البلاغات "940".أمانة المنطقة الشرقية