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السفارة في اليابان تحذّر السعوديين هناك من إعصار Haishen

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية وتجنب المصاعد

ذكرت السفارة في اليابان، أنه ونظراً للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الأحد، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، فإنها تهيب بالمواطنين السعوديين في اليابان توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وقالت السفارة: في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل على 09055833862 أو 0335895242.

وأضافت: يجب متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، تحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر وجودك، التأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، الابتعاد عن المسطحات المائية، تجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، الابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، الابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز حقيبة الطوارئ للاستخدام المباشر.السفارة السعودية اليابان

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 01:46 PM

أكدت ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية وتجنب المصاعد

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السفارة في اليابان تحذّر السعوديين هناك من إعصار Haishen
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكرت السفارة السعودية في اليابان، أنه ونظراً للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الأحد، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، فإنها تهيب بالمواطنين السعوديين في اليابان توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وقالت السفارة: في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل على 09055833862 أو 0335895242.

وأضافت: يجب متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، تحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر وجودك، التأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، الابتعاد عن المسطحات المائية، تجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، الابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، الابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز حقيبة الطوارئ للاستخدام المباشر.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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