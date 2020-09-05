شكرا لمتابعة خبر عن الشمس تظهر بلا بقع للمرة الأولى منذ سنوات في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن ظهور الشمس خالية من البقع، صباح اليوم السبت في سماء جدة، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

وأوضح ماجد أبو زاهرة رئيس فلكية جدة، أنه تعتبر الفترات الخالية من وجود البقع على سطح الشمس جزءًا طبيعيًّا من الدورة الشمسية كل 11 سنة، ومع ذلك ، قد يكون الحد الأدنى الحالي لنشاط الشمس ملحوظًا لأن الرياح الشمسية المحيطة وحقلها المغناطيسي يضعفان إلى مستويات منخفضة.

وأشار إلى أن ذلك إضافة لتضاؤل الضغط من الرياح الشمسية ما يسمح لمزيد من الأشعة الكونية باختراق النظام الشمسي؛ فيما يجري اكتشاف هذه الأشعة ليس فقط من قبل المركبات الفضائية وبواسطة بالونات الطقس في الغلاف الجوي للأرض.