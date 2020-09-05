شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف كلمات أغنية عاطفية جديدة "العناق الأخير" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الأمير الشاعر عبدالرحمن بن ساعد اليوم السبت عن أغنيته الجديدة " العناق الأخير " . أعلن الأمير الشاعر عبدالرحمن بن ساعد اليوم السبت عن أغنيته الجديدة " العناق الأخير " . ونظم " بن مساعد " كلمات الأغنية على طريقة الشعر العمودي بكلمات عاطفية رصينة حظيت بإعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي . Advertisements وتبدأ كلمات الأغنية بـ " نهايتك .. هذا العانق .. هذا العناق الأخير .. ضم قلبك لقلبك واذرف أغلى الدموع . ومنها " عيش جمع في شظايا ما تناثر من بقايا .. من شعورك .. من خيالك ، واختتم قائلاً " إن ما رضيت اختيارك ..وانك اخترت احتضارك ..بامتثال .. وانك اخترت اختصارك ..في سؤال " .

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