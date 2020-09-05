شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب تسمية محافظة الأفلاج بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

كشف رئيس رابطة الأفلاج الخضراء، محمد الحبشان، اليوم السبت، سبب تسمية محافظة الأفلاج بهذا الاسم؛ حيث جاءت على اسم القنوات المائية التي تروي النخيل المنتشر بالمحافظة.

وأوضح رئيس الرابطة، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أن الأفلاج عرفت تاريخيًا بأنها بلد النخيل والتمور؛ بينما المزارعين شقوا طرقًا مائية وقنوات مائية تمتد لعشرات الكيلو مترات تسمى "الأفلاج" .

وأشار إلى أنهم حاولوا إقامة مهرجان للتمور في الأفلاج هذا العام، ولكن ظروف الجائحة ومنع التجمعات حالت دون إتمام الأمر، ولكن في العام المقبل سيكون هناك مهرجان منظم جدا وبه أجود أنواع التمور.