شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة إنشاء أول ملعب في العالم منحوت في الصخر بمحافظة الداير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روى مواطن في محافظة الداير قصة إنشاء أول ملعب لكرة القدم منحوت في الصخر على مستوى العالم.

وذكر، خلال لقاء في قناة الإخبارية، أن بداية إنشاء الملعب كانت في عام 2003، ويحتوي على 8 مدرجات متوسطة.

وأضاف أن الملعب مزود بإنارة وغيرها من الخدمات اللوجستية، وتم تشييده من أجل الشباب في المناطق الجبلية.

يذكر أن مدرجات الملعب تشبه المدرجات الزراعية والمسارح الرومانية، واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الملعب ليكون ضمن قائمة الملاعب الخلابة في القارة الآسيوية.