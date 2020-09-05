4 خطوات للاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، طريقة الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا من خلال 4 خطوات.
وقالت وزارة العدل، أن ذلك يكون من خلال الدخول على رابط الرسالة، ثم إدخال تفاصيل الطلب، وتحديث بيانات المستفيد، والموافقة على التعهد.
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