شكرا لمتابعة خبر عن 4 خطوات للاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، طريقة الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا من خلال 4 خطوات.

وقالت وزارة العدل، أن ذلك يكون من خلال الدخول على رابط الرسالة، ثم إدخال تفاصيل الطلب، وتحديث بيانات المستفيد، والموافقة على التعهد.