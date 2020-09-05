شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يحسم الجدل حول إنفاق الأب على أبنائه الكبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسم الشيخ عبد الله السلمي الجدل في قضية إنفاق الأب على أبنائه الذين بلغوا سن الرشد .
وأكد " السلمي " في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة " الرسالة " الفضائية أنه وفقاً لجمهور العلماء فإن الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه الصغار والكبار الغير قادرين على التكسب والعمل .
وقالت بعض المذاهب بوجوب استمرار الإنفاق عليهم مادام الأبناء ليس لديهم عمل أو مال أما القادر الذي لديه وظيفه ومال لا يجب على الأب أن ينفق عليه .
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