شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يحسم الجدل حول إنفاق الأب على أبنائه الكبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم الشيخ عبد الله السلمي الجدل في قضية إنفاق الأب على أبنائه الذين بلغوا سن الرشد .

وأكد " السلمي " في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة " الرسالة " الفضائية أنه وفقاً لجمهور العلماء فإن الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه الصغار والكبار الغير قادرين على التكسب والعمل .

وقالت بعض المذاهب بوجوب استمرار الإنفاق عليهم مادام الأبناء ليس لديهم عمل أو مال أما القادر الذي لديه وظيفه ومال لا يجب على الأب أن ينفق عليه .