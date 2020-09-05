شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، إجراءات وشروط استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه في حال رغبة استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً، فإنه يتم حجز موعد والتوجيه إلى مكتب الأحوال مع ضرورة حضور ولي الأمر.