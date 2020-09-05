تفاصيل جديدة حول شراء تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني

صرح رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل جديدة حول شرائه فريق ألميريا الإسباني.

وقال آل الشيخ، فى منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: "حابب أشارككم حكايتى مع ألميريا حتى الآن.. تملكت النادى والفريق ينافس على تفادى الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل 20 مليون يورو، ثم قمت بزيادة رأس المال بقيمة 30 مليون يورو وتم تغيير 80٪ من الفريق وتطوير أرضية الملعب والإضاءة".

وأضاف: "والنتيجة.. تمكن الفريق فى موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للليجا ولم يوفق، تم بيع 80٪ من عقد لاعب واحد مقابل 25 مليون يورو كاش + إضافات لتصل قيمة الصفقة لـ44 مليون يورو، لازال الميريا يمتلك 20٪ من عقد اللاعب، أستطيع حاليًا أن أقول إنى وصلت لنقطة break even، ونمتلك الآن أيضا عروض لبيع 3 لاعبين من ألميريا بقيمة 10 مليون يورو".

Advertisements

وتابع: "حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح فى مؤتمر صحفى بحضور المدير التنفيذى للنادى محمد العاصى ورئيس بلدية المدينة، هذه هى الحكاية حتى الآن والقادم أفضل بحول الله". حسب ما نقل موقع "سبوتنيك بالعربية".

يشار إلى أن نادي ألميريا الإسباني، فشل في التأهل إلى الدرجة الأولى بعد خسارته فى الملحق أمام جيرونا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليظل الموسم المقبل بالدرجة الثانية.

والجدير بالذكر أن اتحاد نادي ألميريا، هو نادي كرة قدم إسباني من مدينة المرية في منطقة أندلوسيا، تأسس في 26 يوليو 1989 إثر دمج ناديي آلمريا الرياضي ومجموعة ديبورتيفو آلمريا.