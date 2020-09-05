وزارة التعليم تعلن عن دورات مجانية وتدريب عملي على منصة مدرستي

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تعلن وزارة التعليم عن طرح دورة تفاعلية وتدريب عملي على (منصة مدرستي) للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، هوهو تدريب إلكتروني مجاني ومباشر (Webinars) من خلال برنامج (مايكرسوفت تيمز) للتعريف بمنصة مدرستي حسب المواعيد التالية: – الفترة الأولى (للطلاب والطالبات):

موعد الدورة: تقام الدورة غداً السبت 1442/1/17هـ (الموافق 2020/9/5م) من الساعة 1:00 ظهراً حتى 2:30 ظهراً. – الفترة الثانية (للمعلمين والمعلمات)

موعد الدورة: تقام الدورة غداً السبت 1442/1/17هـ (الموافق 2020/9/5م) من الساعة 9:00 مساءاً حتى 10:30 مساءاً. ملاحظات: Advertisements – ستقام الدورة عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

– يقدم الدورة خبراء من منصة مدرستي وشركة مايكروسوفت والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي. طريقة التسجيل: التسجيل من خلال الدخول للبث مباشرة قبل موعد الدورة بـ (15 دقيقة) على الروابط التالية: – للدخول إلى الفترة الأولى (للطلاب والطالبات): إضغط هنا

– للدخول إلى الفترة الثانية (للمعلمين والمعلمات): إضغط هنا تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…





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