الهيئة السعودية للمقاولين تعلن وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس

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تعلن الهيئة السعودية للمقاولين عن توفر وظائف إدارية وتقنية في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مسؤول أول تطوير الخدمات (Performance Management Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في برمجة المواقع ومعرفة في إدارة المشاريع ولغات البرمجة ذات الصلة.

– أخصائي إدارة الأداء (Services Development Sr. Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة صناعية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن الهيئة:

تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://sca.sa/ar/carr

