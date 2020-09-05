شركة إمداد الخبرات تعلن توفر وظائف إدارية وتقنية في المدينة المنورة

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تعلن شركة إمداد الخبرات التابعة لشركة علم (شركة حكومية) عن توفر وظائف إدارية وتقنية في (المدينة المنورة) لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي قياس الأداء (Performance Management Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في (الإدارة المالية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة وتحليل الأداء وشهادة مهنية في قياس المعايير العالمية (KPIs) أو ما يعادلها.

الوصف الوظيفي: تعريف وتصنيف مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمشاريع (الأهمية، الوزن، الألية، إدارة القياس، تكرار القياس).

– أخصائي تسويق رقمي (Digital Marketing Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في (التسويق) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التسويق الرقمي والمعرفة بالإعلام الاجتماعي وقنوات التواصل الرقمي.

الوصف الوظيفي: إدارة حسابات منصات التواصل الاجتماعي من حيث التفاعل مع الجمهور والرد على التعليقات والرسائل ونشر المنشورات.

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– أخصائي نظام إدارة المشاريع (EPM Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تثبيت وتكوين خوادم المشاريع وجميع التقنيات المرتبطة بها وتقديم الدعم واستكشاف الأخطار وإصلاحها، وتطوير التقارير ولوحات المعلومات.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة (إمداد الخبرات) تحت مظلة شركة علم لتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة لاستكمال مشاريع علم، بعد ذلك توسعت الشركة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة للمنشآت في القطاعين العام والخاص لتصبح الشريك الاستراتيجي الذي يقدم خدمات الموارد البشرية باحترافية وبمعايير عالمية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2Ahaffv

